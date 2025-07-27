İzmir’in kırsal mahallelerinde orman yangınlarına karşı verilen gönüllü mücadele büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı su tankerlerini kullanarak yangınlara müdahale eden Ebru Gün Köse ve babası Abdullah Gün, sadece kendi köylerinde değil, çevre yerleşimlerde de alevlerin önüne geçiyor.



İzmir’in gönüllü yangın savaşçıları

Yangına Dirençli Köyler Projesi ile kırsal bölgelerde gönüllü ekipler oluşturuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı tanker eğitimi sonrasında birçok yurttaş yangınlara ilk müdahale için hazır hale geliyor. Güzelbahçe’nin Çamlı Mahallesi'nden baba-kız Abdullah Gün ve Ebru Gün Köse de bu gönüllüler arasında öne çıkıyor.

“Yangınlarla büyüyen bir hayat”

61 yaşındaki Abdullah Gün, yıllarını doğayı korumaya adadı. Kızı Ebru Gün Köse ise bu mirası devralarak mahallesinin muhtarı oldu. Yangın ihbarı geldiğinde traktöre binip su tankerleriyle hızla yola çıkan baba-kız, itfaiye ekipleri gelene kadar yangını kontrol altına almak için mücadele veriyor.

“Ormanların içinde bir sürü canlı yaşıyor. Bizim de hayat kaynağımız. O nedenle yangınlarda seve seve görev yapıyoruz.” — Abdullah Gün

“Babamdan öğrendiğimle ormanı koruyorum”

28 yaşındaki Ebru Gün Köse, aynı zamanda İzmir’in en genç muhtarlarından biri. Mahallesinin dört bir yanını tanıyan babası sayesinde ormanda yönünü bulduğunu anlatan Köse, bu gönüllü çalışmayı sürdürmenin kendisi için bir görev olduğunu söylüyor:

“Babam tüm ormanları bilir. Şimdi onun bildiklerini ben öğreniyorum.”

588 su tankeri sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel, kent genelinde 588 su tankerinin aktif olarak kullanıldığını açıkladı:

“Bazı bölgelerde tankerler itfaiyeden önce olay yerine ulaşıyor. Bu da yangının büyümesini engelliyor.”

Yangın uyarısı: “Topyekûn mücadele şart”

Aşırı sıcaklıkların etkili olduğunu belirten Güzel, yurttaşların açık ateş yakmaması gerektiğini vurguladı:

“Sigara izmariti gibi küçük ihlaller, büyük yangınlara neden olabiliyor. Herkes daha dikkatli olmalı. Gerektiğinde 112’yi aramaktan çekinmeyin.”

Urla’dan Yelki’ye gönüllü yangın mücadelesi

İzmir’in çeşitli mahallelerinde görev yapan muhtarlar da yangınlarla mücadelede aktif rol üstleniyor.

Urla Birgi Muhtarı Sevil Duman:

“Tankerler sayesinde birçok yangının büyümesini engelledik. Köylülerle birlikte hepimiz teyakkuzdayız.”

Yenice Muhtarı Aylin Çetinbaş:

“Aynı gün iki yangın yaşadık. Bahçelerin temiz tutulması büyük önem taşıyor.”

Yelki Muhtarı Ayşe Görgülü:

“Ödemiş dahil birçok ilçede ciddi yangınlar yaşandı. Artık herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.”

Eğitimle bilinç artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Eğitim Şubesi, afetler ve yangınlar konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla gönüllülere ve muhtarlara yönelik eğitim programlarını sürdürüyor.