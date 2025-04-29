İzmir’in özel sporcuları, Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen “Türkiye Şampiyonası Baraj Geçme Müsabakası”nda bir araya geldi. Dört farklı yüzme stilinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular yeteneklerini sergilerken, tribünlerde aileler ve antrenörler büyük heyecan yaşadı.

Aliağa'da özel şampiyona heyecanı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından organize edilen yarışlara, Aliağa Belediyesi ev sahipliği yaptı. Şampiyona kapsamında ferdi olarak yarışan sporcular ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı özel sporcular, 9-25 yaş aralığında toplam 15 katılımcıyla mücadele etti.

Yüzücüler serbest, kurbağalama, sırtüstü ve kelebek olmak üzere dört farklı stilde yarıştı.

Kazananlar ödüllerini aldı

Yarışmanın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödüllerini Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu takdim etti.

TÖSSFED İzmir İl Temsilcisi Ersin Ergin, Aliağa Belediyesi’nin ev sahipliği ve sağladığı imkânlar nedeniyle Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti.

“Aliağa’da imkânlar çok iyi”

Etkinliğe İzmir merkezinden katılan Özel Sporcular Yüzme Eğitmeni Deniz Gültekin, organizasyonun önemine değinerek şunları söyledi:

“Özel çocuklarımızın bu tür etkinliklere çok ihtiyacı var. Ne yazık ki her zaman bu imkânlara ulaşamıyoruz. Ancak Aliağa’da gördüğümüz koşullar çok iyi. Bu organizasyona ilk kez katıldık ve çocuklarımız için büyük bir heyecan oldu. Aliağa Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”