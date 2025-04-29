İzmir'de 29 Nisan Salı günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 24 dereceye kadar çıkacak, rüzgar kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.

29 Nisan 2025 Salı günü İzmir hava durumu

İzmir'de 29 Nisan 2025 Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre gün içinde yağış beklenmezken, hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkacak. Sabah saatlerinde 13 derece dolaylarında olan sıcaklık, öğleye doğru artış gösterecek.

Rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 29 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise gün boyu %58 ila %82 arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık zaman zaman rüzgarın etkisiyle birkaç derece daha düşük olabilir.

Gün boyu İzmir'de hava durumu şöyle olacak;

06.00 - 13°C, parçalı bulutlu

09.00 - 16°C, parçalı bulutlu

Öğle saatlerinde İzmir'de hava 21 dereceyi bulacak

12.00 - 21°C, çok bulutlu

15.00 - 24°C, çok bulutlu

Akşam saatlerinde İzmir'de hava 15 dereceye kadar düşecek

18.00 - 22°C, parçalı bulutlu

21.00 - 18°C, parçalı bulutlu

00.00 - 15°C, parçalı bulutlu

İzmir genelinde gün boyunca yağış öngörülmüyor. Dış mekân planları olan vatandaşların hafif rüzgâra karşı tedbirli olması tavsiye ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü - İzmir Hava Tahminlerine ulaşmak için tıklayın.

Veri güncelleme saati: 29 Nisan 2025 - 06:00