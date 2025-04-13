Aliağa’nın Aşağışakran Mahallesi’nde bulunan ve stratejik konumuyla dikkat çeken Sakarkaya Tepesi, 1. derece arkeolojik SİT alanı ilan edildi. Kurul raporuna göre, tepe üzerinde bulunan kalıntılar, antik dönemde Elaia Limanı’nı gözlemleyip savunma amaçlı kullanılan bir gözetleme kulesine ait. Bu konumuyla söz konusu yapı, hem ticaret yollarını hem de deniz güvenliğini kontrol eden bir uç karakol niteliği taşıyor.

Ancak zaman içerisinde doğal tahribatın yanı sıra insan müdahalesiyle de zarar gören yapı, özellikle taş ocağı faaliyetleri ve hayvancılık nedeniyle risk altında bulunuyordu. Yoğun bitki örtüsünün altında kalmış kalıntılar, koruma kararıyla birlikte bilimsel inceleme ve restorasyon sürecine girecek.

İnkaya Mağarası Artık Koruma Altında

Aynı bölgede, Ilıca mevkiinde yer alan ve yerel halk arasında “Tefçi Mağarası” olarak bilinen İnkaya Mağarası da artık resmi olarak kültürel miras statüsünde. Mağara, Taşınmaz Kültür Varlığı Koruma Alanı olarak tescillendi. Tarihî kullanımına dair kesin bilgiler sınırlı olsa da, mağaranın doğal yapısı ve çevresindeki izler, antik dönemde nekropol alanı olarak işlev gördüğünü gösteriyor.

Roma’ya Açılan Bir Pencere Daha

Kurul, ayrıca Ilıca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 1/2000 ölçekli harita ile belirlenen bir bölgeyi de 3. derece arkeolojik SİT alanı olarak tescilledi. Alanda yapılan gözlemler, özellikle Roma dönemine ait kiremit ve seramik parçalarının izine ulaşıldığını ortaya koydu. Söz konusu alanın Roma dönemine ait bir nekropol, yani mezarlık olarak kullanıldığı düşünülüyor.

Arkeoloji Dünyasında Heyecan Yarattı

Bölgede alınan koruma kararları, yalnızca yerel tarih açısından değil, Ege arkeolojisi için de büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bu alanların detaylı kazı çalışmalarıyla birlikte Helenistik ve Roma dönemine ait yeni bilgilere ışık tutabileceğini belirtiyor.