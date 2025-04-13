Klasik sergi anlayışının ötesine geçen firmalar, mermeri yalnızca yapı malzemesi değil, bir sanat objesi olarak sundu. Fuarda; devasa mermer sfenkslerden, çizgi roman kahramanlarının birebir heykellerine, hatta mermerden yapılmış banyo küvetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede eserler sergilendi. Kaplumbağa Terbiyecisi’nin mermer kabartması ise sanatseverlerin favorisi oldu.

Sektörün Duayenlerinden Sanatsal Vizyon

Denizli merkezli Kömürcüoğlu Mermer’in Mısır temalı standı, ziyaretçileri adeta çölün büyüleyici atmosferine taşıdı. Firmanın pazarlama yöneticisi Çetin Apa, bu estetik sunumun ticari anlamda da karşılık bulduğunu belirterek, “Heykel bizler için bir satış aracı değil, bir anlatım dili. Bu stant sayesinde hiç beklemediğimiz pazarlara açıldık,” dedi.

Afşin’den Dünyaya Uzanan Renk: Caretta Caretta

Kahramanmaraş’tan katılan FMK Marble firması, yalnızca Afşin bölgesine özgü mavi ve sarı tonların harmanlandığı “caretta caretta” mermeriyle dikkat çekti. Deniz kaplumbağası figürlü banyo tasarımları ve mermer tablolar, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Firma sahibi Kemal Öztürk, “Bu taşın renk geçişleri doğanın sanatı gibi. Yabancı müşteriler özgünlüğe yatırım yapıyor,” diye konuştu.

Popüler Kültürle Fark Yarattılar

Afyon’dan fuara katılan Nature Stone firması ise Batman, Joker ve Game of Thrones karakterlerinin yer aldığı tematik standıyla genç ziyaretçilerin ve sosyal medya kullanıcılarının gözdesi oldu. Firma yetkilisi Özerhan Tokman, “Sanat ve popüler kültürü mermerle buluşturduk. Bu konsept hem eğlenceli hem de ticaretimizi olumlu etkiledi,” dedi.

Avrupa’dan Yoğun Katılım

Marble İzmir 2025, yalnızca Türkiye’den değil, Avrupa’dan gelen profesyonel ziyaretçiler açısından da rekor kırdı. Katılımcı firmalar, özellikle ilk günlerdeki yüksek talepten memnun kaldı.

Gelecek Yıl İçin Yeni Sürprizler Yolda

Firmalar şimdiden 2026 fuarı için konsept çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Görünen o ki Marble İzmir, sadece taş sektörünün değil, yaratıcılığın da merkezi olmayı sürdürecek.