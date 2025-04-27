İzmir’in Aliağa ilçesinde, yeni Adliye Sarayı inşaatının temeli atıldı. Eski cezaevi alanında başlatılan kazı çalışmaları ile inşaat süreci resmen başlamış oldu. Yeni modern Adliye Sarayı, Aliağa'nın yıllardır ihtiyaç duyduğu yeni bir adliye binası olarak inşa edilecek.

Temel kazısı başladı

Aliağa ilçesinde, uzun süredir beklenen yeni Adliye Sarayı’nın temeli atıldı. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihale ile inşa süreci başlatıldı. Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi üzerinde yer alan eski cezaevi alanında iş makineleri ve kamyonlar sabah saatlerinde çalışmalara başladı. Ekipler, kısa sürede temel kazı çalışmalarına başladılar.

Modern yapı ve geniş alan

Yeni Adliye Sarayı, toplam 18 bin 118 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Binada 1 bodrum katı, 1 asma katı, zemin katı ve 3 normal kat bulunacak. Proje tamamlandığında, Aliağa'nın yıllardır ihtiyaç duyduğu modern ve fonksiyonel bir adliye binası olarak hizmet verecek.

Yeni Adliye Sarayı’nın tamamlanmasıyla birlikte, Aliağa ilçesi hem adalet hizmetleri açısından modern bir yapıya kavuşmuş olacak.