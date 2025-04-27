Menderes Belediyesi, 4 taşınmazını satışa çıkardı. Satışın tamamlanmasının ardından belediye kasasına en az 93 milyon 231 bin 790 TL gelir girmesi bekleniyor. Taşınmazlar arasında Menderes’in Akçaköy Mahallesi’nden 3 adet, Seferihisar’ın Orhanlı Mahallesi’nden ise 1 adet taşınmaz bulunuyor.

Menderes Belediyesi, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla bünyesindeki 4 taşınmazı satışa sundu. Taşınmazların satışından elde edilecek gelirin, belediye kasasına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Satışı yapılacak taşınmazlar

Taşınmazlar, Menderes’in Akçaköy Mahallesi’nde yer alan 3 adet ve Seferihisar’ın Orhanlı Mahallesi’nde bulunan 1 adet taşınmazdan oluşuyor. Belediye, bu taşınmazların satışından en az 93 milyon 231 bin 790 TL gelir elde etmeyi hedefliyor.

Satış tarihi ve yeri

Taşınmazların satış işlemi, 14 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.00’te Menderes Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. Satış, tarla niteliğindeki taşınmazlar için yapılacak.