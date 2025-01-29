İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Samurlu Mahallesi’nde, devam eden TOKİ konutları inşaatında 16.00 sıralarında yaşanan ısıtma kazanı patlaması büyük bir felaketle sonuçlandı. İlk belirlemelere göre, patlama sırasında 3’ü ağır olmak üzere toplam 10 işçi yaralanmıştı. Patlama sonrası olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Patlamanın, işçilerin kaldığı konteyner ve derme çatma barakalardan oluşan alandaki banyo bölümünde bulunan su kazanında gerçekleştiği öğrenildi. Kazanın etkisiyle bölgede büyük bir panik yaşanırken, yaralanan işçiler için sağlık ekipleri hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Yaralılardan üçünün durumu ağır şekilde hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılardan 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.