Aliağa Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi iş birliğinde başlatılan Aliağa Yolcu İskelesi projesi, bölgenin turizm potansiyelini artıracak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ege Adaları'na düzenlenecek vapur seferleri ile Aliağa, Kuzey Ege'nin turizmdeki öncüsü olma yolunda büyük bir adım atıyor.

Proje ile bölge sakinlerine yeni alanlar sunulacak

Toplamda 26.877 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek projede, iskele alanı 5.320 metrekare, park alanı 8.000 metrekare, otopark ve yol alanı 11.151 metrekare, fuar, piknik ve eğlence alanı 2.136 metrekare, yeşil alan ise 264 metrekare olarak planlandı. Bu geniş kapsamlı alanlar, hem ziyaretçilere hem de bölge sakinlerine çeşitli imkanlar sunacak.

Aliağa'ya deniz yolu ulaşımı kolaylaşıyor

Projeyi yerinde inceleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Yalı Mahallesi’nde Su İskelesi olarak bilinen bölgede başladığımız Aliağa Yolcu İskelesi, Aliağa’ya deniz yolu ile ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Midilli Adası başta olmak üzere birçok Ege Adası’na seferler düzenlenecek. Projemiz, hem ülke ekonomisine hem de Aliağa esnafına büyük katkı sağlayacak. 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı hedeflediğimiz bu proje, Aliağa’mıza hayırlı olsun” dedi.