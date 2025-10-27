İzmir’de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gençler İl Şampiyonası’nda Aliağalı kadın taekwondocular, iki altın madalya kazanarak Aliağa’ya büyük gurur yaşattı. Turnuvaya dört sporcu ile katılan Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü, genç kadınlar kategorisinde öne çıktı.

Genç kadınlar kategorisinde Derya Üzüldü, 42 kilo bayanlarda İzmir İl Şampiyonu olurken, Elif Eylül Daşgın ise 44 kilo bayanlarda birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı. Her iki sporcu da disiplinli çalışmalarıyla bu başarıyı hak etti.

Genç erkekler kategorisinde yarışan Hüseyin Ali Polat (55 kg) ve Sezgin Ege Kaya (59 kg), başarılı performanslarıyla Aliağa’yı gururla temsil etti. Sporcuların turnuvadaki performansı, kulübün istikrarlı gelişim grafiğini ortaya koydu.

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge, sporcularının elde ettiği başarıyı değerlendirirken, “Kasım ayında yurt dışında önemli müsabakalarımız var. Hedefimiz, bu çıkışı uluslararası arenada da sürdürmek” ifadelerini kullandı.