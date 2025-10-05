Aliağalı taekwondocular Tiran'da düzenlenen turnuvadan bir gümüş, iki de bronz madalya ile döndü.

Avrupa Taekwondo Federasyonu 3-4 Ekim 2025 tarihlerinde Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da Tiran Open G1 Uluslararası Taekwondo Turnuvası düzenledi. 29 ülkeden 1300 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü 4 sporcusuyla katıldı.

Aliağalı başarılı taekwondoculardan; Yıldızlar kategorisinde yarışan Merve Nisa Mızrak gümüş madalya kazanarak Avrupa Taekwondo sıralamasında üst sıralara yükselmeyi başardı. Gençler kategorisinde yarışan Derya Üzüldü ve Elif Eylül Daşgın bronz madalya kazanarak kendi sikletlerinde yükselişlerini sürdürdü. 55 Kilo bayanlarda yarışan Zübeyde Ilgın Dağ ise derece maçında 2 puan farkla son saniye maçını kaybetse de başarılı bir mücadele ortaya koydu.

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge turnuva sonrasında şunları söyledi:" Sporcularımızla başarılarımıza yenilerini ekleyerek Avrupa Taekwondo puanlarıyla üst basamaklara çıkmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki adımımız bir başka uluslararası müsabaka olacak. Ulusal ve uluslararası platformlarda kulübümüzün ve Aliağa'nın adını duyurmaya devam edeceğiz"