TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol, 4. hafta karşılaşmasında 1922 Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi, 2 haftalık galibiyet özlemini dindirerek moral buldu.

Başlangıç iyi, devamı bekleniyordu

Sezona deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 yenerek başlayan Aliağa, sonraki iki maçında Küçükçekmece Sinopspor ve Efeler 09 SFK (D) ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sonuçlar, takımın beklenen performansını göstermediği düşüncesini uyandırmıştı. Ancak 1922 Konyaspor karşısında alınan net galibiyet, takımın potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Seyirci desteğiyle moral buldu

Aliağa, seyircisi önünde oynadığı bu maçta gösterdiği performansla, taraftarını sevindirdi. Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak toplamda 8 puan toplayan sarı-siyahlılar, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da zirve yarışında yer alacağının sinyallerini verdi.

Hedef: zirve

Aliağa Futbol, bu galibiyetle birlikte hem moral buldu hem de sezon hedeflerine yönelik umutlarını artırdı. Takım, gelecek haftalarda da bu formunu sürdürebilmek için çalışmalarına devam edecek.