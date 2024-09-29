Kuşadasıspor, bugün Bornova karşısında aldığı 3-2’lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Bülent Ataman ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu ani ayrılık, kulüp camiasında ve taraftarlar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Mağlubiyet sonrası kriz

Kuşadasıspor’un Bornova’ya karşı aldığı 3-2’lik yenilgi, teknik ekibin geleceği üzerine soru işaretleri doğurdu. Bu mağlubiyetle birlikte takım ligde üst üste ikinci kez sahadan puansız ayrılırken, performans düşüklüğü teknik direktör Bülent Ataman’ın görevden alınmasına neden oldu.

Kulüp yönetimi, yenilginin ardından yaptığı toplantıda yolların ayrılmasına karar verdi. Bülent Ataman yönetimindeki takım, özellikle son haftalarda beklenen performansı sergileyememiş ve bu durum taraftarların tepkisini çekmişti.

Kuşadasıspor’da yeni dönem başlıyor

Yönetimden yapılan açıklamada, “Takımımızın geleceği için teknik ekibimizde değişiklik yapma kararı aldık. Bülent Ataman’a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi. Kuşadasıspor, yeni bir teknik direktör arayışına hızla başlayacak.