Aliağa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Tören, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Hava Kurmay Albay Birol Balcı ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlamı hakkında konuşma yapmak üzere söz, PETKİM İlkokulu Müdürü Samet Arıcıoğlu’na verildi.

“Geçmişten güç alarak geleceğe yürüyoruz”

PETKİM İlkokulu Müdürü Samet Arıcıoğlu, Aliağa’nın kurtuluşuna dair duygularını dile getirerek, “Değerli Aliağalılar, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. 102 yıl önce topla tüfekle, canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün ilimde, bilimde, teknikte Türk Milleti’ne yakışır şekilde sürdürmeliyiz. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Aliağamızın bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyoruz” dedi.

Şiirler ve gösterilerle renklendi

Arıcıoğlu’nun konuşmasının ardından, Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Beren Tüfekçi “Kurtuluş Günü” ve Gülsemin Gümüşsoy “Vatan Destanı” adlı şiirleri seslendirdi. Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin Zeybek gösterisi ve Aliağa Belediye Bandosu’nun müzik dinletisi, katılımcılardan büyük alkış aldı. Tören, Cumhuriyet Meydanı’ndan Aliağa kabristanlığındaki şehitlik ziyaretine geçilmesiyle sona erdi.

Kutlamalara yoğun katılım

13 Eylül Aliağa’nın kurtuluşu için düzenlenen programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Hava Kurmay Albay Birol Balcı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, şehit aileleri, gaziler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.