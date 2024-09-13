Otoyol üzerindeki Onur Mahallesi mevkiinde, Karşıyaka istikametine doğru meydana gelen zincirleme trafik kazası, büyük bir trafik sıkışıklığına neden oldu. Güvenlik önlemleri alınırken, araçların yol dışı yapılması ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Olayın detayları

Bugün öğleden sonra Onur Mahallesi mevkiinde gerçekleşen zincirleme trafik kazası, Karşıyaka yönünde büyük bir trafik karmaşasına yol açtı. Kazada birçok araç birbirine çarptı ve olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemleri ve müdahale

Kazanın ardından güvenlik önlemleri hızla devreye alındı. Olay yerinde sağlık ekipleri, polis ve itfaiye görevlileri görev yapıyor. Araçların yol dışına çekilmesi ve bölgedeki temizlik çalışmalarının tamamlanması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Trafik yoğunluğu ve şerit kapanmaları

Kazanın etkisiyle otoyolda 1 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu. Orta ve sağ şeritler geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu durum, bölgede seyahat eden sürücüler için büyük bir aksaklık yaratıyor. Trafik akışının normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yol kullanıcılarına uyarı

Güzergahı kullanacak olan sürücülere, trafiğe kapalı olan şeritlere girmemeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye ediliyor. Yetkililer, yolcuların sabırlı olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını önemle vurguluyor.