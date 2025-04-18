Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, bölgedeki liman ve sanayi altyapısının taşıma kapasitesiyle uyumlu hale getirilmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Aliağa’nın bütüncül bir ulaşım master planına ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

Aliağa’nın lojistik yükü artıyor

ALTO Başkanı Ömer Ertürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt’un başkanlığında düzenlenen 4. Lojistik Koordinasyon Kurulu ve 5. İcra Kurulu toplantısında konuştu.

Ertürk, Aliağa’nın liman ve sanayi bölgelerinin hızla büyüyen potansiyeline dikkat çekerek, bu gelişimin sürdürülebilir olabilmesi için ulaşım altyapısının mevcut yükü karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin sanayi üssü: Aliağa

Konuşmasında çarpıcı veriler paylaşan Ertürk, “Aliağa, Türkiye'nin demir çelik ihtiyacının yüzde 25’ini tek başına karşılıyor. İşlenmiş petrol ürünlerinin ise yaklaşık yüzde 50’si burada üretiliyor. Aliağa limanları yılda 80 milyon tonu aşkın yük elleçleme kapasitesiyle Türkiye genelinde en fazla yük hareketliliğine sahip bölge konumunda” ifadelerini kullandı.

Aliağa limanlarının konteyner elleçlemede Türkiye üçüncüsü, gelen gemi sayısında ise ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken Ertürk, bölgedeki ulaşım altyapısının bu hacmi kaldıramadığını belirtti.

Ulaşımda parçacıl değil, bütüncül çözüm çağrısı

Ertürk, bugüne kadar uygulanan parçacıl çözümlerin yetersiz kaldığını ifade ederek, “Bölgeye yönelik 40-50 yılı kapsayan, kurumlar arası iş birliği ile hazırlanacak bir ulaşım master planı hazırlanmalı” dedi.

Ertürk, Bakan Yardımcısı Enver İskurt başkanlığında yapılan toplantıda bu talebi resmi olarak ilettiklerini ve çalışmalara başlanacağını belirtti. Toplantıya katılan kurul üyelerine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.