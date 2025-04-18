West Ham ile Southampton, 19 Nisan’da Premier Lig mücadelesinde karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve izleme detayları açıklandı.

West Ham ile Southampton, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor. West Ham – Southampton maçı, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Bein Sports beIN Connect platformundan canlı yayınlanacak. Mücadele saat 17:00’de başlayacak.

West Ham-Southampton maçı hangi kanalda?

West Ham ile Southampton arasında oynanacak İngiltere Premier Lig mücadelesi, Bein Sports beIN Connect üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu platform üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

West Ham-Southampton maçı beIN Sports beIN Connect canlı yayın bilgileri

Bein Sports beIN Connect, internet üzerinden ve mobil uygulamalar aracılığıyla izlenebilen bir platformdur. Türksat uydusu üzerinden de şifreli olarak erişim sağlanabilmektedir.

West Ham-Southampton maçı ne zaman?

West Ham ile Southampton arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

West Ham-Southampton maçı saat kaçta?

Mücadele Türkiye saati ile 17:00’de başlayacak.

West Ham-Southampton maçı nerede oynanacak?

Karşılaşmaya West Ham ev sahipliği yapacak ve maç Londra'daki Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.