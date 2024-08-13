8-9 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Alişan, Buse Varol’un Psikoloji bölümüne yerleştiğini duyurdu.

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümlerinden mezun olan Varol, şimdi de Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünde eğitim alacak. İki çocuk annesi Varol, üniversite sınavındaki başarısını yakınlarıyla paylaşmak için heyecanla telefonla iletişime geçti.

"Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez"

Alişan, eşi Buse Varol’un bu başarısını paylaşırken, “Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji… Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez” ifadelerini kullanarak destek ve gurur dolu mesajını takipçileriyle paylaştı.