American Express, Ukrayna savaşının ardından Mart 2022'de durdurduğu Rusya faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı. Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, bankanın faaliyet lisansı iptal edildi.

American Express’in kararı ve gelişmeler

American Express, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla birlikte, birçok uluslararası finans kuruluşu gibi Rusya'daki faaliyetlerini Mart 2022'de askıya almıştı. Bu karar, küresel finans piyasasında büyük bir yankı uyandırmış ve Rusya'nın finansal sistemine önemli bir darbe olarak yorumlanmıştı.

Vladimir Putin’in kararnamesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında American Express’in gönüllü tasfiye için talebini onaylayan bir kararname imzaladı. Bu kararname, American Express’in Rusya'dan tamamen çekilmesinin yasal zeminini oluşturdu ve şirketin Rusya’daki faaliyetlerine son verme sürecini hızlandırdı.

Lisans iptali ve sonuçları

Rusya Merkez Bankası’nın yaptığı açıklama, American Express'in Rusya'daki faaliyet lisansının iptal edildiğini resmen duyurdu. Bu karar, Amerikan Express'in Rusya'daki finansal operasyonlarını tamamen durdurduğunu gösteriyor. Lisansın iptali, American Express’in Rusya'daki finansal varlıklarının tasfiyesine de olanak tanıyor.

Sektörel etkiler ve gelecek projeksiyonları

American Express'in Rusya'dan çekilme kararı, uluslararası finans sektöründe Rusya'ya yönelik yaptırımların ve operasyonel zorlukların bir göstergesi olarak görülüyor. Bu durum, Rusya'daki diğer uluslararası finans kuruluşlarının gelecekteki operasyonlarını da etkileyebilir.