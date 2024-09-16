Bodrum'daki otelde gerçekleştirilen sürpriz kutlama, aile yakınları ve dostlarının katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

Eylül’ün özel günü için özenle hazırlanan doğum günü pastası ve süslemeler, etkinliğe ayrı bir renk kattı. Kutlama sırasında Eylül'ün mutluluğu gözlerinden okunurken, davetliler keyifli vakit geçirdi. Alişir Şahin, kızı Eylül’ün yeni yaşını kutlamanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Eylül bizim her şeyimiz; onun bu özel gününde mutlu olduğunu görmek en büyük hediyemiz" dedi.

Şahin ailesi ve misafirler, akşam saatlerine kadar süren bu özel kutlamanın tadını çıkararak, Eylül için unutulmaz bir doğum günü geçirdiler.