Sosyal yardım desteği kimlere verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşini kaybetmiş ve maddi durumu yetersiz kadınlara 12.000 TL sosyal yardım ödemesi yapacak. Bu destek, hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması ve sosyal güvencenin bulunmaması koşuluyla sağlanacak.

Başvuru şartları nelerdir?

Yardım almak isteyen kadınların, eşlerini kaybetmiş olmaları, hane içindeki kişi başına düşen gelirlerinin asgari ücretin üçte birinden az olması ve sosyal güvencelerinin bulunmaması gerekiyor. Program kapsamında, iki ayda bir 2.000 TL ödeme yapılacak ve toplamda 12.000 TL destek sağlanacak.

Başvurular nasıl yapılır?

Başvurular, e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından T.C. kimlik kartı ile yapılabilir. Başvuruların ardından gerekli incelemeler tamamlanarak destek ödemeleri Ziraat Bankası hesap numaralarına veya PTT şubelerine yatırılacak.