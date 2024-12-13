Hayhay ve Sightverse Payment Media Network, finansal işlemleri daha pratik hale getiren bir yenilikle kullanıcılarına büyük bir avantaj sunuyor. Yeni başlatılan 'Fiş Gönder Kazan' özelliği sayesinde, kullanıcılar market alışverişlerinde kazandıkları nakit iadelerini, WhatsApp üzerinden kolayca gönderdikleri fişlerle Hayhay cüzdanlarına aktarabiliyor.

Nakit iadeleri Hayhay cüzdanlarında

Sightverse ile yapılan işbirliği kapsamında, market alışverişlerinden kazanılan nakit iadeleri, kullanıcıların Hayhay cüzdanlarına hızla aktarılabiliyor. WhatsApp üzerinden fiş gönderme imkânı, alışverişlerden kazanç sağlamayı çok daha kolay hale getiriyor. Bu yenilik, finansal işlemleri daha hızlı ve pratik bir deneyimle kullanıcıların yaşamına dahil ediyor.

Büyüyen ekosistem: Milyona yaklaşan kullanıcı sayısı

Hayhay, sunduğu yenilikçi çözümlerle hızla büyüyerek Türkiye'nin en çok tercih edilen fintech platformlarından biri haline geldi. Sadece birkaç yıl içinde milyona yaklaşan kullanıcı sayısına ulaşan Hayhay, bu başarısını kullanıcı odaklı yaklaşımı ve güçlü iş birliklerine borçlu.

Fiş gönder kazan: Hem kullanıcılar hem markalar için yeni bir değer

Fiş Gönder Kazan, market alışverişlerinden elde edilen nakit iadelerini, kullanıcıların Hayhay cüzdanlarında güvenle biriktirip harcayabilmesini sağlıyor. Ayrıca bu sistem, markaların tüketici alışkanlıklarını anlamalarına ve doğrudan etkileşim kurmalarına olanak tanıyor. Böylece, tüketici verilerinin güvenli bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi sağlanırken, kullanıcılar da günlük harcamalarından somut kazançlar elde ediyor.

Hayhay ve Sightverse'den güçlü bir adım

Hayhay Genel Müdürü Berk Çağlayan, "Fiş Gönder Kazan entegrasyonu, kullanıcı deneyimlerini geliştirme hedefimizin bir parçası. Kullanıcılarımıza hem kazandıran hem de hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Sightverse Kurucu Ortağı Tevfik Cam ise, "Fiş Gönder Kazan, FMCG sektöründe hem markalar hem de kullanıcılar için büyük bir değer katıyor. Hayhay’ın finansal teknolojideki yenilikçi vizyonu ve güvenilir altyapısı, bu işbirliğinin başarısı için önemli bir etken olacak" dedi.