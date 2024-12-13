Bu çabaları ödüllendiren Kütahya Valisi Musa Işın, merkez ve ilçe teşkilatlarında görev yapan emniyet personeline “Başarı” ve “Üstün Başarı Belgesi” takdim etti.

Vali Işın’dan Anlamlı Ödül

Vali Musa Işın, Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz sergilediği fedakârlığın büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Özellikle olaylara hızlı müdahale, suçların önlenmesi ve toplumsal düzenin korunmasında gösterilen kararlılık için tüm ekiplere teşekkür etti.

Müdür Elbir’den Personeline Moral Mesajı

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, hem merkez teşkilatında görev yapan personeli makamında ağırladı hem de ilçe teşkilatlarını yerinde ziyaret ederek ekiplerin başarılarını kutladı. Müdür Elbir, “Gösterdiğiniz çaba, bu şehrin huzuruna yapılan en büyük katkıdır. Hepinizi azimli çalışmalarınızdan ötürü tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamı için moral ve motivasyonun önemi büyük, her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

Polis Teşkilatından Teşekkür

Vali Musa Işın’ın emniyet teşkilatına verdiği destek ve takdir, ekiplerin motivasyonunu artırdı. Emniyet personeli, “Valimizin bizlere gösterdiği bu yakın ilgi ve takdir, çalışmalarımıza güç katıyor. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

Kütahya’da polis teşkilatının bu özverili çalışmaları, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Huzur ve güven ortamının devamı için ekipler, aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.