Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Sarısu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde alkol alan iki genç arasında çıkan kavga trajediye yol açtı. Gece saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, 16 yaşındaki Adem E. Y. ve 17 yaşındaki B.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bu sırada Adem E. Y., tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Genç olay yerinde yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Adem E. Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmandan çıkan B.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan B.Ş., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay yeri incelemesinde silah bulundu

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, cinayet aletinin yanı sıra bir boş kovan ve bir adet daha silah buldu. Adem E. Y.’nin karın ve boyun kısmında kurşun giriş-çıkış izleri tespit edildi. İlk ifadelerinde B.Ş., olaydan bir hafta önce İstanbul'dan Antalya'ya geldiğini ve Adem E. Y. ile birlikte kaldığını belirtti.

Soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan bir köpek ise belediye ekipleri tarafından evden alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, köpeğin evden çıkarılmasının ardından detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yaşanan trajedinin nedenleri ve detayları üzerine çalışmalar sürüyor.