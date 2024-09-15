Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavına ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı bugün adayların erişimine açıldı.

Nereden ulaşılabilir?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2024-KPSS Ortaöğretim sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Adaylar, sınavda karşılaştıkları soruların tam metinlerine ve doğru cevaplarına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

Erişim süresi ne zaman sona erecek?

Temel soru kitapçığına erişim süreci, 25 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Adaylar bu tarihe kadar ÖSYM'nin web sitesinden sınav sorularını görüntüleyebilir ve cevap anahtarını inceleyebilirler.

ÖSYM'nin internet sitesinde, sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.