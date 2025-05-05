Yeni yargı paketi kapsamında alkol veya uyuşturucu etkisi altındaki sürücülere, herhangi bir kazaya karışmasalar bile hapis cezası geliyor. Kurusıkı silahlar ve kiralık araçlara yönelik düzenlemeler de pakette yer alıyor.

Milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren yeni yasal düzenleme için son aşamaya gelindi. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk yargı paketinde, trafik güvenliğini artırmak ve caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla önemli değişiklikler yapılması öngörülüyor.

Alkollü araç kullanmak artık daha ağır cezalandırılacak

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, yeni düzenlemeyle birlikte alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücülere, kazaya karışmasalar dahi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Mevcut uygulamada sadece sürücü belgesine el konulurken, yeni düzenlemeyle birlikte trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışların hapisle cezalandırılması mümkün olacak.

Kurusıkı silahlar suç kapsamına alınıyor

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atan silahların kullanımı da ilk kez suç kapsamına alınıyor. Bu tür silahlarla meskun mahalde ateş edilmesi durumunda, kişiler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Düğün, asker uğurlaması, nişan gibi toplu etkinliklerde silahla havaya ateş açılması halinde ise cezalar yarı oranında veya bir katına kadar artırılabilecek.

Kiralık araçlara yönelik yeni düzenleme

Yargı paketinde kiralık araçlara ilişkin de önemli bir değişiklik yer alıyor. Bu kapsamda, kiralanan araçların zamanında iade edilmemesi, parçalarının değiştirilmesi veya bu araçların suça karışması halinde, Türk Ceza Kanunu'nun 155. maddesinde yer alan "güveni kötüye kullanma" suçu nitelikli hal sayılacak. Böylece, bu suçtan verilecek cezalar bir kat artırılacak.

Silahla ateş etme suçlarında ceza sınırları yükseliyor

TCK'nin 170. maddesinde yapılacak değişiklikle, meskun mahalde silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlara yönelik cezaların alt ve üst sınırları da artırılacak. Bu kapsamda mevcutta 6 ay olan hapis cezası alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınır ise 5 yıla çıkarılacak.

Bu maddeyle, halkın güvenliği, sağlığı ve mal varlığına yönelik tehdit oluşturan davranışların önüne geçilmesi amaçlanıyor.