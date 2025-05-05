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Meydana gelen patlama anı yan binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlamanın meydana gelmesiyle pencere ve beton parçalarının çevreye saçıldığı görülüyor.

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Olay, saat 01.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanda Osman Ç.’nin (31) oturduğu 3. kattaki dairede doğal gaz borusunun kesilmesinden kaynaklanan patlama yaşandı. Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konya’da apartmanda meydana gelen ve 13 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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