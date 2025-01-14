Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, alkol fiyatlarının yeniden arttığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerdeki maktu ÖTV tutarına 158,71 lira zam yapıldı. Bu düzenleme, alkol sektörünü doğrudan etkileyen bir gelişme olarak öne çıkıyor.

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, zammın ithal alkol ürünlerini kapsadığını belirtti. Yapılan artışla birlikte, alkol fiyatlarındaki yükselişin sektördeki bayiler ve tüketiciler tarafından hissedilmesi bekleniyor. Zammın alkollü içki fiyatlarında devam eden artış dalgasına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

Alkol firmaları hareket geçti

Sektördeki firmalar, alkole yapılan bu zammın ardından fiyatlarını yeniden gözden geçirme aşamasına geldi. İçki sektöründeki tekel bayilerinin de bu artıştan etkilendiği ve nihai tüketiciye fiyat artışının yansımasının kısa süre içinde görüleceği ifade ediliyor.