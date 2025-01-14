İzmir Bergama Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ‘Dünyayı İyilikle Kapsıyoruz Projesi’ kapsamında, Afrika kıtasının batısında yer alan Nijer Cumhuriyeti'ndeki görme engelliler okuluna yardım eli uzatıyor. Yarın Nijer Görme Engelliler Okulu'nu ziyaret edecek Bergamalı ekip, kendi atölyelerinde hazırladıkları tangram ve zeka küplerinin yanı sıra gönüllülerin desteğiyle temin ettikleri beyaz bastonlarla çocukların hayatlarına dokunacak.

Eğitimde fırsat eşitliğini yaymak ve engelli bireylerin engelsiz akranlarıyla birlikte eğitim almasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Bergama BİLSEM'in Dünyayı İyilikle Kapsıyoruz Projesi, Nijer'deki görme engelliler için yeni bir iyilik köprüsü kuruyor.

"Fırsat eşitliği"

Proje Bergama BİLSEM Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun liderliğinde, Biyoloji Öğretmeni Fuat Alıcı'nın koordinatörlüğünde, 14 yaşındaki öğrenci Taha Arben Vurgun ile öğretmenler Seda Keskin Vurgun, Elif Büyüktopbaş ve Ahmet Büyüktopbaş'ın desteğiyle hayata geçirildi. Görme engelli çocuklar için yaklaşık 300 beyaz baston bağışı aldıklarını belirten Sözer Vurgun, "Dünyayı İyilikle Kapsıyoruz Projesi, Afrika kıtasından başlayarak eğitimde fırsat eşitliğini tüm dünyaya yaymayı hedefleyen bir iyilik hareketidir. Amacımız Afrika'nın farklı ülkelerindeki engelli çocuklara ulaşarak, onların bağımsız bir şekilde öğrenme süreçlerine katılmalarını ve hayata daha sağlam adımlarla atılmalarını sağlamak. Bu projeyle yalnızca eğitim materyalleri değil, aynı zamanda umut, eşitlik ve erişilebilirlik mesajını dünyanın dört bir yanına taşımayı hedefliyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğiyle başlayan bu yolculuk, iyiliğin evrensel bir dile dönüştüğü bir dünya vizyonu ile devam edecektir" dedi.

Özel harita

Yapacakları Nijer ziyaretinde görme engelli çocuklara beyaz bastonlar, zeka oyunları ve dokunsal haritalar hediye edeceklerini ifade eden Sözer Vurgun, bastonların üzerine bağışçıların isimlerini yazdıklarını dile getirdi. BİLSEM atölyesinde belli zamanlarda özel gereksinimli ve üstün zekalı çocukların bir araya gelip, birlikte bir şeyler ürettiğini ifade eden Vurgun, "Biz hangi ülkeye gideceksek o ülkeye özel haritalar yapıyoruz. Nijer haritaları yaptık ve okuldan ne eksikleri olduğunu sorduk. Hazırladığımız materyalleri kendilerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Projenin en genç üyesi olarak materyal geliştirme, sosyal medya tanıtımı ve uluslararası ziyaretlere öğrencilerden Taha Arben Vurgun'un TEKNOFEST 2022'de Türkiye 1’incisi olduğunu hatırlatan Sözer Vurgun, "Biz harita yaparken bizimle beraber çalıştı. Bizim materyaller dışında bütün çocukların oynayabileceği zeka küpleri üretti. Bu projeyle tüm dünyadaki çocuklara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor" dedi.

15 ülke ziyaret edildi

Proje kapsamında daha önce 15 ülkeyi ziyaret ettiklerini anlatan Vurgun, "Dünyayı İyilikle Kapsıyoruz projesi, 2024 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Zero Project Awards'da, 97 ülkeden 523 proje arasında 'Dünyanın En İyi Erişilebilir Projesi' seçilerek uluslararası bir başarıya imza attı. Proje kapsamında dünyada eğitimde bir ilk olarak tasarlanan ve üretilen dokunsal haritalar, sesli materyaller, zekâ oyunları ve beyaz bastonlar sayesinde bugüne kadar 15 ülkede 9 binden fazla çocuğun hayatı değişti. Bu proje sadece materyal üretmek değil, çocukların dünyalarını genişletmek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için bir iyilik hareketidir. Artık Birleşmiş Milletler'in desteğiyle hayallerimiz daha da büyüyor. Afrika'nın yanı sıra farklı kıtalara ulaşma fırsatımız olacak" ifadelerini kullandı.