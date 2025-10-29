İzmir Menderes’te trafik denetimi sırasında “dur” ihtarına uymayan alkollü motosiklet sürücüsü polis memuruna çarptı. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.
İzmir Menderes’te alkollü sürücü dehşeti
İzmir’in Menderes ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde Kasımpaşa Mahallesi Çevre Yolu’nda trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu sırada plakasız motosiklet sürücüsü İ.Ç., “dur” ihtarına uymayarak polise çarptı.
Polis memuru yaralandı
Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru A.A., sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Memurun hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı.
İhbar üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün alkollü olması nedeniyle polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.