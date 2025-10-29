Efeler Belediyesi, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladı. Belediye Başkanı Mehmet Fatih Yetişkin, yaptığı açıklamada, 29 Ekim’in bir milletin kendi kaderini çizdiği, karanlıktan aydınlığa uzanan yolculuğun simgesi olduğunu belirtti.

Başkan Yetişkin, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, yokluklar içinde ama büyük bir inançla verilen bağımsızlık mücadelesi, sadece bir zafer değil, insanlık tarihine örnek bir diriliş destanıdır” dedi.

Efeler Belediyesi olarak Cumhuriyetin temel değerlerini yaşatmayı ve çağdaş yaşamı savunmayı bir görev değil, varlık nedeni olarak gördüklerini ifade eden Yetişkin, “Cumhuriyet, halkın kendi iradesine sahip çıkmasıdır. Kadınların, gençlerin, emekçilerin, çiftçilerin, öğrencilerin; yani bu ülkenin her ferdinin söz sahibi olduğu bir yaşam biçimidir. Bizler Efeler’in yürekli insanları olarak, bu büyük mirası sonsuza dek yaşatmakla yükümlüyüz” diye konuştu.

Başkan Yetişkin, Cumhuriyetin çağdaşlaşmanın, bilimin, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin yolu olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımızın Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla anacağı, kadınlarımızın eşit haklarla yaşamın her alanında var olacağı, gençlerimizin özgürce düşüneceği bir gelecek inşa etmek için tüm gücümüzle üretiyor, çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyetimize sahip çıkmak; her gün, her adımda, alın terimizle, emeğimizle, inancımızla bu ülkeye hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.