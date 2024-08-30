Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü G.G.'nin kullandığı otomobil, otopark duvarından düşerek asılı kaldı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan sürücünün 3.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gelibolu Hamzakoy mevkiinde gerçekleşti. G.G. yönetimindeki 17 ADA 301 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu otopark duvarından aşağıya düştü ve duvarda asılı kaldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, sürücü G.G.'nin kazayı yara almadan atlattığı ve 3.93 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.