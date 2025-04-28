Alman bankası Commerzbank, Merkez Bankası'nın faiz artışı kararına rağmen Türk Lirası'nda güven kaybının sürdüğünü bildirdi.

Almanya merkezli Commerzbank’ın Başekonomisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz günlerde aldığı faiz artırımı kararını değerlendirdi.

Ghose, faiz artışına rağmen Türk Lirası'nda kalıcı bir toparlanma görülmediğini ve piyasadaki güven kaybının derinleştiğini söyledi.

“Faiz artışı beklentileri karşılamadı”

Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın faiz hamlesinin piyasalarda beklenen etkiyi yaratmadığını vurguladı.

Özellikle son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere dikkat çeken Ghose, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından oluşan volatil ortamda alınan bu kararın, yatırımcıların güvenini yeniden tesis edemediğini belirtti.

Dolar/TL yükselişini sürdürüyor

Ghose'un açıklamalarının öncesinde, Dolar/TL kuru yüzde 0,1 artışla 38,4488 seviyesine yükseldi.

Commerzbank, Türk Lirası’nda önümüzdeki çeyreklerde de değer kaybı riskinin sürdüğünü ve dolar karşısında yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngördü.

“Para politikasında tutarlılık eksikliği var”

Başekonomist Ghose, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde sınırlı ilerleme sağlandığını, ancak Merkez Bankası'nın sık sık faiz değişimine gitmesinin politika güvenilirliğine zarar verdiğini ifade etti.

Ghose, kurdaki dalgalanmanın yatışması için daha net ve kararlı adımların atılması gerektiğini sözlerine ekledi.