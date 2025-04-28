İstanbul Kadıköy’de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan U.B.'nin yaş raporu açıklandı. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora göre, U.B.’nin olay tarihinde 15 yaşını doldurduğu ve 16 yaş içinde olduğu tespit edildi. Davanın ikinci duruşması 8 Mayıs’ta yapılacak.

U.B.’nin yaşı resmen tespit edildi

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu tarafından şüpheli U.B. için yaş tespit raporu hazırlandı. Habertürk'ün haberine göre, U.B.'nin resmi doğum kaydı bulunmadığı, yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği ortaya çıktı.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde çekilen el, dirsek ve omuz grafilerine dayanarak yapılan değerlendirmede, U.B.’nin kemik yaşının 15-16 arasında olduğu belirlendi. Raporda, U.B.’nin olay günü olan 24 Ocak’ta 15 yaşını doldurduğu ve 16 yaş içerisinde bulunduğu kaydedildi.

Türk Ceza Kanunu'na göre ceza sorumluluğu var

Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesi, yaş küçüklüğüne ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Buna göre:

12 yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor, TÜRKSAT’tan dev adım: Uçaklara internet hizmeti verilecek

12-15 yaş arası çocukların ceza sorumluluğu, olayın niteliğine göre değerlendiriliyor,

15-18 yaş arasındaki çocuklar ise kural olarak ceza sorumluluğuna sahip sayılıyor.

Bu kapsamda, U.B.’nin işlediği fiil nedeniyle ceza sorumluluğunun bulunduğu ancak yaş küçüklüğünden dolayı cezasında indirim uygulanabileceği değerlendiriliyor.

Duruşma 8 Mayıs’ta devam edecek

Cinayetle ilgili ilk duruşma, 10 Nisan’da İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Mahkeme, eksiklerin tamamlanması ve bir tanığın daha dinlenmesi amacıyla ikinci duruşmayı 8 Mayıs 2025 tarihine erteledi.