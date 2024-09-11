Almanya'nın göçe ihtiyacı var

Başbakan Olaf Scholz, ülkesinin iş gücü açığını kapatmak için göçmenlere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Almanya'da çalışacak, dil öğrenip topluma entegre olacak göçmenler aradıklarını vurguladı.

Düzensiz göçle mücadele edilecek

Scholz, Almanya'ya kimin geleceğini seçmeleri gerektiğini ve düzensiz göçü kontrol altına alacaklarını söyledi. Kaçak gelenlerin sayısının azaltılacağını, suç işleyenlerin sınır dışı edileceğini belirtti.

Aşırı sağın yükselişi endişe verici

Thüringen ve Saksonya seçimlerinde aşırı sağ AfD'nin zaferini "iç karartıcı" olarak nitelendiren Scholz, AfD'nin önemini kaybetmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ukrayna'ya koşulsuz destek

Scholz, Ukrayna'yı koşulsuz desteklemeye devam edeceklerini, Rusya’nın acımasız bir savaş yürüttüğünü ve bu yüzden Ukrayna’nın yanında olacaklarını ifade etti.