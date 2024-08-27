Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında daraldı. Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), ilk çeyrekte yüzde 0,2'lik bir büyüme kaydetmişti. Ancak, bahar aylarındaki ekonomik yavaşlama, ülkenin genel ekonomik görünümünü olumsuz etkiliyor.

Almanya ekonomisindeki yavaşlama

Almanya'nın İstatistik Kurumu Başkanı Ruth Brand, yaptığı açıklamada, "Önceki çeyrekteki hafif yükselişin ardından Alman ekonomisi baharda tekrar yavaşladı" dedi. Bu açıklama, Avrupa'nın ekonomik lokomotifi olan Almanya'da, büyüme trendinin sürdürülebilir olmadığını gözler önüne serdi. 2024'ün ikinci çeyreğinde görülen bu daralma, ülke ekonomisinin son aylarda karşı karşıya kaldığı zorlukları yansıtıyor.

Almanya'nın istatistik kurumu, öncü verilerde yüzde -0,1 olarak açıklanan fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık bazdaki ikinci çeyrek GSYH'sini yüzde 0 olarak revize etti. Bu revizyon, ekonominin beklenenden daha az daraldığını ortaya koysa da, genel ekonomik durumun hala kırılgan olduğunu gösteriyor. Revize edilen veriler, Almanya'nın yavaşlayan ekonomik büyüme ve küresel ticaret belirsizlikleriyle mücadele ettiğini teyit ediyor.

Almanya ekonomisindeki bu yavaşlama, küresel ticaret gerilimleri, enerji fiyatlarındaki artış ve tedarik zinciri sorunları gibi birçok faktörden kaynaklanıyor. Özellikle sanayi üretimindeki yavaşlama ve ihracat performansındaki düşüş, ülkenin ekonomik büyümesini olumsuz etkileyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, Almanya'nın önümüzdeki dönemde toparlanma sürecine girebilmesi için iç talebin güçlenmesi ve küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması gerektiğini belirtiyor.