Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan dört sporcu, 22-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen Uluslararası Marmara Cup 2024'ten büyük bir başarı ile döndü. Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada, toplamda yedi ülke ve 550 sporcu yarıştı.

Manyas Belediye Karate Takımı'nın başarıları

Manyas Belediye Karate Takımı, antrenörler Cenk Dere ve Emrehan Egen önderliğinde dört sporcu ile turnuvaya katıldı. Sporcular, çeşitli kategorilerde elde ettikleri başarılarla dikkat çekti:

Özen Egemen Efe Er, 2014 kata kategorisinde 2. olarak madalya kazandı.

Esmanur Evirgen, 2014 + 40 kg kategorisinde 2. oldu.

Ceydanur Mira Ören, 2014 + 37 kg kategorisinde 3. sırayı elde etti.

Nevanur Güler, 2013 + 37 kg kategorisinde 3. olarak bronz madalyayı kazandı.

Antrenör Cenk Dere'den övgü dolu açıklamalar

Manyas Belediye Karate Takımı'nın antrenörü Cenk Dere, sporcularının turnuvaya özel olarak hazırlandığını belirterek, "Sporcularımızın bu uluslararası turnuvada emeklerinin karşılığını almış olmaları bizi son derece mutlu etti. İlçemizin adını bu tür organizasyonlarda duyurmak en büyük motivasyon kaynağımız. Bu başarıda emeği geçen Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, Manyas Belediyespor Başkanı Hasan Kahraman ve Berkan Danç ile sürekli desteklerini esirgemeyen Ertan Tunç hocamıza teşekkür ederim" dedi.