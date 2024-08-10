Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek Alman vatandaşları için dikkat edilmesi gereken hususlara dair yeni bir bildiri yayımladı. Bakanlık, Türkiye'deki siyasi ve hukuki durumun, Alman vatandaşları için risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, özellikle sosyal medya paylaşımları ve hükümet karşıtı etkinlikler konusunda uyarıda bulundu.

Alman vatandaşları için potansiyel riskler

Bakanlık, Türkiye'ye seyahat eden Alman vatandaşlarının keyfi tutuklanma, çıkış yasağına tabi tutulma veya Türkiye'ye girişlerinin engellenmesi gibi durumlarla karşılaşabileceğini belirtti. Özellikle terör örgütleriyle bağlantılı şüpheler, tutuklanma ve kovuşturmalara yol açabilir.

Sosyal medya kullanımına dikkat

Uyarılarda, Almanya'da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sosyal medya paylaşımlarının Türkiye'de cezai yaptırımlara neden olabileceği vurgulandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de eleştirdiği geniş terörizm tanımı, sosyal medyada yapılan yorumlar veya "beğeniler" gibi basit eylemleri bile kovuşturmaya tabi kılabilir.

Siyasi etkinliklerden uzak durun

Bakanlık, Türkiye'deki siyasi etkinliklerden ve mitinglerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Almanya'da dile getirilen görüşlerin Türkiye'de hükümet karşıtı olarak algılanabileceği ve cezai sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Konsolosluk yardımı yetersiz olabilir

Almanya'nın yurt dışı temsilciliklerinden alınacak konsolosluk yardımının, Türkiye'deki ciddi cezai kovuşturmalardan korunmak için yeterli olmayabileceği hatırlatıldı. Bakanlık, giriş kontrolü ve reddedilme konularında da vatandaşları bilgilendirdi.