En çok kurumlar vergisi ödeyen 10 şirketin sıralaması, iki ülkenin ekonomisinin ne yönde ilerlediğini ve bu süreçte hangi zorluklarla karşı karşıya kaldığını açıkça gösteriyor.

Şirketlerde banka yok

Almanya'da, en çok vergi ödeyen şirketlerin listesinde dikkat çeken bir unsur var: Hiçbir banka yer almıyor. Liste tamamen üretici firmalardan oluşuyor ve bu şirketlerin 8'i teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyor. Neredeyse tamamı ürün, finansman veya hizmet ihracatçısı olarak uluslararası pazarda büyük bir pay sahibi. Bu durum, Almanya'nın teknolojiye ve üretime verdiği önemin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. İhracata dayalı bu model, ülke ekonomisinin güçlenmesine ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Türkiye'de ise tablo farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. En çok vergi ödeyen 10 şirketin ilk 8'i banka. Bu durum, Türkiye ekonomisinde faiz ve rant gelirlerinin ne kadar baskın olduğunu ve üretimin geri planda kaldığını ortaya koyuyor. Listeye giren 9. şirket ise bir kamu kuruluşu. 10. sırada yer alan şirket ise ithalata ve teknoloji alanında Almanya'ya bağımlı durumda.