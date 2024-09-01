New England Journal of Medicine'nin raporlarına göre, dünya nüfusu 8.04 milyara ulaştı. Bu geniş nüfusun yüzde 60'ı Asya kıtasında yaşarken, Avrupa'da yüzde 11, Kuzey Amerika'da yüzde 5, Güney Amerika'da yüzde 9 ve Afrika'da yüzde 15 oranında insan bulunuyor.

Şehirlerde ve köylerde yaşam

Nüfusun yüzde 51'i şehirlerde, yüzde 49'u ise köylerde yaşamını sürdürüyor. Şehirleşme oranındaki bu denge, kırsal alanların hala önemli bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor.

En çok konuşulan diller

Dünya genelinde en yaygın konuşulan dillerin başında yüzde 12 ile Çince geliyor. Ardından yüzde 5'lik oranlarla İspanyolca ve İngilizce sıralanıyor. Diğer önemli diller arasında Arapça, Hintçe, Bengalce ve Portekizce yüzde 3 ile yer alıyor. Rusça ve Japonca ise yüzde 2'lik oranlarla konuşuluyor. Geriye kalan yüzde 62'lik kesim ise diğer dillerde iletişim kuruyor.

Konut ve beslenme durumu

Dünyadaki insanların yüzde 77'si bir konuta sahipken, yüzde 23'ü maalesef yaşayacak bir mekana sahip değil. Yetersiz beslenme oranı yüzde 25 iken, yüzde 87'lik bir kesim temiz içme suyuna erişebiliyor.

Teknoloji ve eğitim

Cep telefonu sahipliği oranı yüzde 75 iken, internet erişimi sadece yüzde 30'da kalıyor. Üniversite mezunu olanların oranı yüzde 7 iken, okuma-yazma bilenlerin oranı ise yüzde 83.

Din ve yaşam süresi

Din açısından, insanların yüzde 33'ü Hristiyan, yüzde 22'si Müslüman, yüzde 14'ü Hindu, yüzde 7'si Budist, yüzde 12'si ise diğer dinlere inanıyor. Dini inancı olmayanların oranı da yüzde 12. İnsanların yüzde 26'sı 15 yaşına ulaşmadan hayatını kaybederken, 15-64 yaş arasında ölenlerin oranı yüzde 66. Yalnızca yüzde 8'i ise 65 yaş ve üzeri bir yaşa ulaşabiliyor.