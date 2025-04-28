Almanya'da 24 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen Evsizliğe Karşı Ulusal Eylem Planı'na rağmen evsizlik sorunu artarak devam ediyor. 2025 yılının başında yayınlanan evsizlik raporu, Almanya'da yarım milyondan fazla insanın evsiz olduğunu, yaklaşık 50 bin evsizin ise sokakta yaşadığını ortaya koydu.

Her yıl artıyor

Almanya'daki evsizliğin kapsamı ve yapısı hakkında bilgi veren son Evsizlik Raporunda evsiz insanlar 3 gruba ayrılıyor. En büyük grup evsiz olan, yerel yönetim tesislerinde ve acil barınma yardımında yaşayan kişilerden oluşuyor. Federal İstatistik Ofisi'ne göre, 31 Ocak 2024 itibariyle toplam 439 bin 465 kişi yerel yönetim tesislerinde ve acil barınma yardımında yaşıyor. Sokakta veya geçici konaklama yerlerinde ise yaklaşık 47 bin 300 kişi yaşıyor. Bununla birlikte yaklaşık 60 bin 400 kişi ise akrabalarının, arkadaşlarının veya tanıdıklarının yanında kalıyor yani gizli evsiz olarak kabul ediliyor. Almanya'da resmi verilere göre toplamda yaklaşık 531 bin 600 evsiz insan yaşıyor.

Federal Evsizlere Yardım Çalışma Grubu'nun verilerine göre ise, 2014'ten bu yana yüzde 33'lük bir artışla ülke genelinde 52 binden fazla insan sokaklarda barınacak yeri olmadan yaşıyor.



Berlin'de 10 bin insan sokaklarda yaşıyor

Berlin Senatosu'nun tahminlerine göre başkentte 50 binden fazla Berlinli kalıcı bir evi olmadığı için evsiz kabul ediliyor. Sosyal yardım kuruluşlarının tahminlerine göre ise Berlin'de 6 bin ila 10 bin arasında insan sokaklarda yaşıyor. Berlin Senatosu kısa bir süre önce evsizlere yardım projeleri için ayrılan fonu bir önceki yıla göre 3,9 milyon Euro arttırarak yılda 8,1 milyon Euro'ya yükseltse de başkentte evsizlerin ve sokakta yaşayanların sayısı giderek arttığı ve buna çözüm bulunamadığı ifade ediliyor.



Ulusal Eylem Planı

Almanya'da Federal Hükümet, evsizlik sorununun üstesinden gelmek adına 24 Nisan 2024 tarihinde bir Ulusal Eylem Planı hazırlamıştı. Bütün eyaletler ve yerel yönetimlerin katkısı ve desteğiyle yürütülecek olan Evsizliğe Karşı Ulusal Eylem Planı ile ülkede evsizlik sorununun 2030 yılına kadar büyük ölçüde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.