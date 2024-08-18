Festivalin kalabalık alanında bulunan dönme dolapta çıkan yangın, 30’dan fazla kişiyi etkiledi.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay anında dördü polis olmak üzere toplamda 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan iki kişinin durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altında bulunduğu ifade edildi. Festivalde yaklaşık 30 bin kişinin bulunduğu, bu nedenle dumandan etkilenenlerin de olduğu aktarıldı.

Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, festival alanında büyük bir kaos yaşandı. Acil servis ekipleri ve itfaiye hızla olay yerine intikal ederek, yangının yayılmasını önledi ve yaralılara müdahale etti.

Olayın ardından yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme yapılacağı belirtildi. Festival yetkilileri ve güvenlik güçleri, yaşanan bu trajik olayın ardından festivalin güvenliği ve düzeni konusundaki eksiklikleri değerlendireceklerini duyurdu.