Almanya'nın Solingen şehrinin kuruluşunun 650. yıl dönümü kutlamaları sırasında dün akşam gerçekleşen bıçaklı saldırının yankıları devam ediyor. Düsseldorf Savcılığı ve Solingen polisi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında olayla ilgili önemli açıklamalar yapıldı.

Polis yetkilisi Thorsten Fleiss, saldırıyla bağlantılı olarak 15 yaşında bir şüphelinin gözaltına alındığını ve hala kayıp olan saldırganla bu kişinin bağlantısını araştırdıklarını belirtti. Fleiss, saldırganın özellikle insanların boğazını hedef almış olabileceğine dikkat çekti.

Savcı Markus Caspers ise saldırının kurbanları arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını ve "terörizm" ihtimalinin de göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Polis, saldırıya ilişkin soruşturmanın ve olaya karışan diğer faillerin bulunması için insan avının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Solingen'deki kutlamalar sırasında dün akşam saat 21.45 sıralarında gerçekleşen saldırıda, bıçaklı saldırganın çevredeki insanları rastgele hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçmayı başardı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Almanya'da gerçekleşen saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.