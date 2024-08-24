İzmir'in Çeşme ilçesinde başlatılan sigara izmariti toplama kutuları projesiyle, plajların temiz tutulması amaçlanıyor. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede, projeyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Başkan Denizli, "İzmarit dolu kutuyu getiren vatandaşlarımız, dilediği bir meşrubatı Çeştur Cafelerden ücretsiz alabilecek" diyerek, vatandaşları çevreye duyarlı olmaya davet etti. Proje, hem plajların temiz kalmasını sağlamak hem de sigara izmaritlerinin doğaya zarar vermesini önlemek amacıyla hayata geçirildi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin sosyal medyadaki açıklaması şu şekilde: "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün başlattığı anlamlı projeyle, Ilıca Büyük Plajımız, Kocakarı Plajımız ve Tekke Plajımızı daha temiz ve sağlıklı bir hale getirmek için önemli bir girişimde bulunduk. Bu plajlara yerleştirdiğimiz sigara izmariti toplama kutuları sayesinde, izmarit atıklarını hep birlikte temizleyerek doğamızı koruyoruz.

İzmarit toplayan tüm duyarlı vatandaşlarımız, izmarit dolu kutuyu getirip diledikleri bir meşrubatı Çeştur Cafelerden ücretsiz olarak alabilecekler.

Bu projeyle, sadece plajlarımızı değil, aynı zamanda geleceğimizi de temiz tutuyoruz. Birlikte daha yaşanabilir bir Çeşme için el ele veriyor, çevremizi hep birlikte güzelleştiriyoruz."

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün başlattığı anlamlı projeyle, Ilıca Büyük Plajımız, Kocakarı Plajımız ve Tekke Plajımızı daha temiz ve sağlıklı bir hale getirmek için önemli bir girişimde bulunduk. Bu plajlara yerleştirdiğimiz sigara izmariti toplama kutuları… pic.twitter.com/ACW5ipkrk1 — Lâl Denizli (@laldenizlicesme) August 22, 2024