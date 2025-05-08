Nürnberg ile Köln, Bundesliga 2'de kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın yayın saati, kanalları ve platform bilgileri açıklandı.
Almanya Bundesliga 2'nin 09 Mayıs 2025 tarihli karşılaşmasında Nürnberg ile Köln sahaya çıkıyor. Futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Yayıncı ve platform bilgileri duyuruldu.
Nürnberg - Köln maçı yayın bilgileri
|Maç
|Nürnberg - Köln
|Tarih
|09 Mayıs 2025, Cuma
|Saat
|19:30 (TSİ)
|Yayın Kanalları
|Bein Sports 3, Tuttur TV, Tivibu Spor 2
|Yayın Durumu
|Şifreli
|Stadyum
|Max-Morlock Stadyumu (Nürnberg, Almanya)
Bein Sports 3 yayın bilgileri
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Platform: Digiturk 79, Kablo TV 234
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Erişim: Türksat uydusu ve internet
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Yayın Durumu: Şifreli
Tuttur TV yayın bilgileri
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Platform: Türksat uydusu, internet
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Erişim: İddaa numaralı kanal üzerinden erişilebilir
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Yayın Durumu: Şifreli
Tivibu Spor 2 yayın bilgileri
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Platform: Tivibu 79. kanal
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Erişim: Türksat uydusu ve internet
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Yayın Durumu: Şifreli
Nürnberg - Köln maçı ne zaman?
Bundesliga 2'deki bu önemli mücadele, 09 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.
Nürnberg - Köln maçı saat kaçta başlayacak?
Karşılaşma, Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak.
Maç nerede oynanacak?
Mücadele, Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan Max-Morlock Stadyumu'nda oynanacak.