Kadıköy'de düzenlenen gösterilerde taşıdığı bir pankart sebebiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Ayık'ın avukatı Canberk Uluğ, İstanbul Tabipler Odası’nın kalp ve böbrek hastası öğrenci hakkındaki “cezaevinde kalmaya elverişli değildir” görüşünün ve Yargıtay kararlarının yine hiçbiri işe yaramadığını ifade etti.

Cumhubaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla düzenlenen gösterilerde çoğu genç 100'e yakın yurttaş tutuklanmıştı.

8 Nisan'da tutuklu yurttaşlara destek amacıyla İstanbul Kadıköy'deki 'Dayanışma Sahnesi'nde yüzlerce üniversiteli genç, bir araya geldi. Buradaki eyleme katılan Esila Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine bir pankartı taşıdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Tutukluluğuna devam kararı verildi

1 aydır cezaevinde tutulan kronik kalp ve böbrek hastası Ayık hakkında avukat Canberk Uluğ, yeni bir bilgi paylaştı.

Uluğ'un belirttiğine göre, İstanbul Tabipler Odası tarafından hakkında sağlığı tutukluluğuna elverişli değildir' raporu hazırlanan 22 yaşındaki Esila Ayık'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

“Bir aydır cezaevinde hasta”

Kararı sosyal medya hesabından duyuran avukat Canberk Uluğ, şu ifadeleri kullandı:

"Tutukluluk halinin devamına karar verildi… 135 sayfalık e-nabız, epikrsağlık raporları, İstanbul Tabipler Odası’nın “cezaevinde kalmaya elverişli değildir” görüşü, CGK ve Yargıtay kararları yine hiçbiri işe yaramadı. Kendisinin dosyası hala daha Adalet Bakanlığı’nda, “kovuşturma izni” bile çıkmadı. Kovuşturma izni verilmemiş bir suç için 1 aydır cezaevinde hasta bir şekilde tutuklu."