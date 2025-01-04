Almanya'nın Magdeburg kentinde 20 Aralık 2024'te Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan ve ardından tutuklanan Taleb al-Abdulmohsen'in geçmişi, Almanya'da şok etkisi yarattı. Saldırganın isminin, 2023 Nisan ile 2024 Ekim arasında 7 farklı soruşturmada geçtiği ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, al-Abdulmohsen, bu dönemde 5 kez şikayetçi, 2 kez ise suçlanan kişi olarak polisin radarına girmiş. Aralarında, sosyal medya üzerinden Almanya'ya yönelik tehditlerde bulunduğu, bir avukatı ve ailesini tehdit ettiği ve mülteci derneği çalışanlarına yönelik cinsel taciz suçlamalarından dolayı da suç duyurularında bulunduğu suçlamalar yer alıyor.

Bir diğer dikkat çeken nokta ise, al-Abdulmohsen'in 2020'den itibaren Bernburg kentindeki bir hastanede bağımlılık hastası suçluların bulunduğu bölümde çalışıyor olması. Söz konusu hastanede psikiyatrik bakım sorumlusu olan Abdulmohsen'in, polisle işveren arasındaki bilgi alışverişinin yetersizliği nedeniyle, potansiyel risk taşıyan bir kişi olarak değerlendirildiği ancak bu durumun yeterince ciddiye alınmadığı belirtiliyor.

Almanya'da büyük bir korku yaratan bu saldırı, 5 kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Taleb al-Abdulmohsen, saldırının ardından 22 Aralık 2024'te tutuklandı. Olay, güvenlik güçlerinin, daha önce de aynı kişinin adını birçok soruşturmada görmelerine rağmen nasıl önceden önlem almadıklarını sorgulamaya itti.