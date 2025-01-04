Batman'ın Yenişehir Mahallesi Nupelda Caddesi üzerinde, belediye otobüsü şoförlerinin dinlenme alanı olan bir kulübe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce benzin dökülüp ateşe verildi. Olay, gece saat 01:30 sıralarında gerçekleşti ve yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kulübe büyük zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, 2'si yüzleri maskeli olmak üzere S.A., Y.U., B.A. ve Ş.A. isimli 4 kişi olarak belirlendi ve gözaltına alındı. Ancak, emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.