Almanya, düzensiz göçmen akışını kontrol altına almak ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Hükümet, ülkenin kara sınırlarında geçici sınır kontrolleri uygulayacağını duyurdu.

Sınır kontrolleri ne zaman başlayacak?

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu kontroller 16 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve başlangıçta 6 ay sürecek. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "İç güvenliği güçlendiriyor ve düzensiz göçe karşı sert tutumumuzu sürdürüyoruz," şeklinde ifade etti.

Avusturya'dan tepki

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Almanya'nın sınırdan geri çevirdiği göçmenleri kabul etmeyeceklerini vurguladı. "Orada manevra yapacak yer yok. Kanun böyle. Federal polis müdürüne herhangi bir iadeye izin vermemesi talimatını verdim," dedi.

Almanya'nın kara sınırı, 3 bin 700 kilometreden uzun olup, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile komşudur. Bu durum, ülkelerin göç politikalarını doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor.