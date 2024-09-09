Fenerbahçe'nin kadrosuna kiralık olarak dahil ettiği Sırp yıldız Filip Kostić, sağlık kontrollerini sorunsuz bir şekilde tamamladı. Kontroller, İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde titizlikle gerçekleştirildi.

Detaylı sağlık kontrolü

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Kostić'in, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde kapsamlı muayeneleri gerçekleştirildi. Ayrıca efor, akciğer ve kardiyak testlerinin yanı sıra radyolojik tetkikler de uygulandı. Sağlık kontrolleri, MR çekimi ile tamamlandı.